Масована атака на Київ: кількість постраждалих збільшилась до 22 людей, серед них діти, є пошкодження інфраструктури – мер
06:01 • 13522 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 24084 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 57470 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 38698 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 42000 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 56549 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 29076 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 22760 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 20162 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 56554 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 53417 перегляди
На Сицилії активізувався вулкан Етна: зафіксовано викиди попелу та вибухи у кратерах

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Найвищий вулкан Європи Етна знову вивергає розпечений матеріал та попіл, активність зафіксовано в північно-східному кратері та кратері Бока-Нуова. Частина вулканічного попелу випала на Таорміну та гірськолижний курорт П'яно-Провенцано.

На Сицилії активізувався вулкан Етна: зафіксовано викиди попелу та вибухи у кратерах

Найвищий та найактивніший вулкан Європи Етна знову почав вивергати розпечений матеріал і попіл. За даними Італійського інституту геофізики та вулканології (INGV), активність зафіксована у п'ятницю в північно-східному кратері та кратері Бока-Нуова, пише УНН.

Деталі

Хмара виверження під впливом вітру поширилася у північно-східному напрямку. Незначна кількість вулканічного попелу випала на прибережне місто Таорміна, а також на територію гірськолижного курорту П'яно-Провенцано.

Виверження вулкана 1345 року спричинило поширення чуми в Європі - BBC05.12.25, 11:09 • 4795 переглядiв

У кратері Бока-Нуова вулканологи зафіксували серію вибухів. Гарячі фрагменти породи піднімалися на висоту кількох десятків метрів над краєм кратера.

Регіональне управління цивільного захисту Італії тимчасово підвищило рівень тривоги через ризик посилення виверження. Фахівці попереджають про високу ймовірність виникнення лавових фонтанів найближчим часом.

Довідково

Етна, висота якої становить приблизно 3400 метрів, перебуває під постійним наглядом. Показники її висоти та форма вершини регулярно змінюються внаслідок частих вивержень, які відбуваються кілька разів на рік. Наразі моніторинг активності триває в цілодобовому режимі.

Виверження вулкана Кілауеа на Гаваях сягнуло висоти понад 300 метрів: відео24.12.25, 15:15 • 2942 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Виверження вулкана
Сицилія
Італія
Європа