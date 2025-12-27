На Сицилії активізувався вулкан Етна: зафіксовано викиди попелу та вибухи у кратерах
Київ • УНН
Найвищий вулкан Європи Етна знову вивергає розпечений матеріал та попіл, активність зафіксовано в північно-східному кратері та кратері Бока-Нуова. Частина вулканічного попелу випала на Таорміну та гірськолижний курорт П'яно-Провенцано.
Найвищий та найактивніший вулкан Європи Етна знову почав вивергати розпечений матеріал і попіл. За даними Італійського інституту геофізики та вулканології (INGV), активність зафіксована у п'ятницю в північно-східному кратері та кратері Бока-Нуова, пише УНН.
Деталі
Хмара виверження під впливом вітру поширилася у північно-східному напрямку. Незначна кількість вулканічного попелу випала на прибережне місто Таорміна, а також на територію гірськолижного курорту П'яно-Провенцано.
У кратері Бока-Нуова вулканологи зафіксували серію вибухів. Гарячі фрагменти породи піднімалися на висоту кількох десятків метрів над краєм кратера.
Регіональне управління цивільного захисту Італії тимчасово підвищило рівень тривоги через ризик посилення виверження. Фахівці попереджають про високу ймовірність виникнення лавових фонтанів найближчим часом.
Довідково
Етна, висота якої становить приблизно 3400 метрів, перебуває під постійним наглядом. Показники її висоти та форма вершини регулярно змінюються внаслідок частих вивержень, які відбуваються кілька разів на рік. Наразі моніторинг активності триває в цілодобовому режимі.
