Freyja должна дополнить существующие системы противоракетной обороны и обеспечить более масштабное и дешёвое производство — Зеленский

Владимир Зеленский ФОТО: EPA/UPG

Антибаллистическая программа Freyja не заменяет эффективные системы противоракетной обороны, в частности Patriot и SAMP/T, а призвана дополнить их и обеспечить возможность производить перехватчики в больших масштабах и дешевле. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН, передает УНН.

Наша программа Freyja не заменяет эффективные системы типа Patriot или SAMP/T. Мы хотим развить систему, построить систему, которую можно выпускать в больших масштабах, дешевле. Систему, которая может быть интегрированной частью обороны Украины и обороны Европы. Такую, которая может помочь любой нации. Всемирная очередь ожидания на антибаллистические ракеты огромна, а угроза увеличивается. Поэтому нам нужно производить достаточно систем, которые будут защищать нас, чтобы каждый человек, который будет сидеть в этом зале, сказал, что мой народ защищен. Это наш подход к безопасности - отметил Зеленский.

По его словам, сегодня даже самые богатые страны мира не могут найти достаточное количество перехватчиков.

Даже те, которые годами накапливали свои запасы, уже использовали перехватчики. К сожалению, это реальность. Даже в странах Залива, где государства действительно пытаются создать мощную антибаллистическую систему и оборону. Нам нужна новая программа, нам нужна эта Freyja, поэтому присоединяйтесь. Может показаться, что Украина сосредоточена только на войне, потому что мы говорим об обороне, оружии и санкциях, но украинцы не выбирали эту войну. Мы хотели бы выбрать не умереть - подчеркнул Президент.

Он также сообщил, что Украина продолжает расширять международное участие в программе. По его словам, к Freyja уже присоединились 10 стран, на прошлой неделе Украина пригласила к участию в программе Польшу, а также проводит консультации с другими союзниками.

Мы остаемся открытыми для каждой страны, которая может внести свой вклад, чтобы развивать защиту от баллистических ракет - заявил Зеленский.

Канада готова присоединиться к антибаллистической программе Freyja со своими технологиями — Зеленский

Напомним

Президент Владимир Зеленский в начале сентября вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере провел встречу с руководителями оборонных компаний стран-партнеров, посвященную реализации антибаллистической программы Freyja. Во встрече приняли участие руководители оборонных компаний FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener и Leonardo. Стороны согласовали, что конкретно должны сделать лидеры и правительственные чиновники на своем уровне, а производители и разработчики — на своем.

Что такое Freyja

Freyja — инициированный Украиной проект совместной европейской антибаллистической системы, первый трек Антибаллистической коалиции, в которую входят 10 государств и более десятка ведущих оборонных компаний Европы. Система должна обеспечить перехват российских баллистических ракет.

Проект строится вокруг украинской ракеты-перехватчика FP-7.x разработки компании Fire Point, другие компоненты поставляют европейские производители. Как сообщала УНН генеральный и технический директор Fire Point Ирина Терех, разработка вышла на этап технической интеграции всей экосистемы — радаров, пусковой установки, канала передачи данных и командного центра, а испытания проводятся до двух раз в неделю.