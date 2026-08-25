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рф атакувала Україну двома ракетами з балістикою, знешкоджено 124 зі 150 дронів

Київ • УНН

 • 232 перегляди

росія запустила по Україні дві ракети й 150 дронів. ППО знищила або придушила 124 безпілотники, зафіксовано влучання у 17 локаціях.

рф атакувала Україну двома ракетами з балістикою, знешкоджено 124 зі 150 дронів

росія вночі випустила по Україні балістичну ракету, ще одну ракету і 150 дронів, збито або придушено 124 з них, повідомили в Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 25 серпня (з 18:00 24 серпня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл., керованою авіаційною ракетою Х-31П із Брянської обл., а також 150 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 124 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Пункт пропуску на кордоні з Молдовою зупинив роботу після атаки рф дронами25.08.26, 08:13 • 1286 переглядiв

Юлія Шрамко

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