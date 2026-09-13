На фронте за сутки произошло более 200 боевых столкновений — Генштаб рассказал подробности

За сутки 12 сентября на фронте произошло 206 боевых столкновений. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что противник нанес два ракетных удара, осуществил 63 авиационных удара, сбросил 228 управляемых авиабомб.

Кроме того, привлек для поражения 6477 дронов-камикадзе и осуществил 2046 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке Генштаба.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наступательной активности врага не отмечено.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений возле Лимана, Вильчи и Комиссарового.

На Купянском направлении Силы обороны отбили три штурма противника в районах Куриловки и Новоосинового.

На Лиманском направлении наши защитники успешно отбили две попытки захватчиков продвинуться в районах Лимана и Чернещины.

На Славянском направлении Силы обороны остановили три попытки захватчиков продвинуться вперед возле Закитного, Ямполя, Николаевки и Рай-Александровки; еще одна атака продолжается.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили десять вражеских штурмов возле Константиновки, Иллиновки, Розкошного и Русиного Яра.

путин исказил Трампу ситуацию на фронте, чтобы оказать давление на Украину - ISW

Всего 25 атак отбито на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Степы, Дорожное, Белицкое, Светлое, Шевченко, Матяшево, Новогришино, Гришино, Сергеевка, Удачное и Новоподгороднее.

Здесь ликвидированы 44 оккупанта, еще 17 - ранены; уничтожены пять единиц автомобильной, восемь единиц специальной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и 51 укрытие врага. Повреждены девять единиц автомобильной техники, пять артиллерийских систем, одна единица специальной техники, семь пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и 139 укрытий противника. Уничтожены или подавлены 289 беспилотных летательных аппаратов различных типов - говорится в сводке.

Одну атаку оккупантов отбили наши защитники на Александровском направлении в районе Рыбного.

Семь атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Ровное, Косовцево, Воздвижевка, Цветковое и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки противника в районах Щербаков и Степногорска.

Обошлось без штурмовых действий противника на Приднепровском направлении.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", - резюмировали в Генштабе.

Напомним

россия несет значительные потери на фронте, а средняя продолжительность жизни новобранца после прибытия на поле боя может составлять от 20 до 30 минут. Об этом сообщил начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Олег Иващенко.

Военные госпитали РФ переполнены, раненых с фронта массово переводят в гражданские больницы