На фронте за сутки произошло 127 боестолкновений — Генштаб назвал самые горячие направления

В течение суток 8 ноября на фронте произошло 127 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес 57 авиационных ударов, сбросил 166 управляемых авиабомб.

Кроме того, привлек для поражения 5888 дронов-камикадзе и осуществил 16252 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск — говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

В течение суток на Южно–Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших подразделений в районах Радьковки, Волчанских Хуторов, Захаровки и Охримовки.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили три попытки захватчиков продвинуться в районе Лимана.

Один вражеский штурм успешно остановили наши защитники на Краматорском направлении в районе Попасной.

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На Константиновском направлении украинские воины отбили девять атак оккупантов в районах Константиновки, Новоселовки и Николаевполья.

Всего 11 боевых столкновений произошло на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Вольное, Новофедоровка и Сергеевка.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 46 оккупантов и 17 — ранено; уничтожены восемь единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система, одна реактивная система залпового огня, 15 единиц специальной техники, семь пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, четыре склада боеприпасов и 30 укрытий врага. Повреждены восемь единиц автомобильной техники, семь артиллерийских систем, восемь единиц специальной техники, 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и 139 укрытий противника. Уничтожены или подавлены 234 беспилотных летательных аппарата различных типов — рассказали военные.

Пять штурмов противника отбито на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Успешное и Терноватое.

На Северо–Слобожанском, Купянском, Славянском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", — добавили в Генштабе.

Напомним

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