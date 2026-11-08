На фронте за сутки произошло 127 боестолкновений — Генштаб назвал самые горячие направления

$45.4451.04
ukenru
21:14 • 3422 просмотра
Враг нанес удары по шести районам Днепропетровской области: двое погибшихPhoto
16:19 • 18265 просмотра
россияне усилили военное присутствие в Олешках под прикрытием гуманитарной операции - Зеленский
8 ноября, 10:59 • 30116 просмотра
рф усиливает удары по экономике Украины накануне переговоров: какую тактику избрал Кремль
Эксклюзив
8 ноября, 09:28 • 29107 просмотра
Астропрогноз на 9–15 ноября: изменения во власти, новые возможности и важные решения для всех знаков зодиака
Эксклюзив
8 ноября, 08:32 • 43970 просмотра
Польза граната для организма и можно ли есть косточки: объясняет диетолог
8 ноября, 05:20 • 39765 просмотра
Эрдоган и Трамп обсудили дипломатические усилия по прекращению войны в Украине
7 ноября, 23:19 • 55795 просмотра
Конец эпохи Нетаньяху: президент Израиля поручил Гади Айзенкоту сформировать правительство
7 ноября, 22:21 • 42986 просмотра
В доме нападавшего в Кракове нашли тела трёх человек
7 ноября, 20:29 • 50700 просмотра
Среди погибших и раненых во время стрельбы в Кракове есть иностранцы — в МВД Польши сообщили подробности
7 ноября, 19:23 • 41631 просмотра
Трамп предложил организатору боёв должность пресс-секретаря Белого дома, хочет взять Хабиба помощником
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
россияне намекнули на атаки против украинских АЭС, но забыли о курской8 ноября, 12:52 • 11694 просмотра
Дроны повредили мост на трассе из Ростовской области в ТОТ Украины: движение прекращеноPhoto8 ноября, 13:15 • 10028 просмотра
Зеленский поручил правительству подготовить программу бесплатного проезда в наземном транспорте Киева8 ноября, 15:11 • 5304 просмотра
россию превращают в военный лагерь: в СВРУ раскрыли новые планы путина8 ноября, 15:35 • 4962 просмотра
В Киевской области из-за работы генератора в подвале погибли 14-летняя девочка и двое взрослых8 ноября, 15:48 • 8532 просмотра
публикации
Осенняя подкормка сада: какие удобрения нужно внести в почву, чтобы получить щедрый урожай в следующем году8 ноября, 11:27 • 24278 просмотра
Польза граната для организма и можно ли есть косточки: объясняет диетолог
Эксклюзив
8 ноября, 08:32 • 43972 просмотра
Первый снег в Украине: какие области уже почувствовали дыхание зимыVideo6 ноября, 19:34 • 69054 просмотра
Новые расходы в платежках за коммунальные услуги: украинцев хотят обязать платить за обустройство укрытий6 ноября, 18:49 • 97010 просмотра
Регистрация патента в Украине: как получить патент и защитить изобретение 6 ноября, 15:17 • 70960 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антонио Таяни
Майя Санду
Абдель Фаттах эль-Сиси
Актуальные места
Украина
Днепр (город)
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Производство Cybertruck свернут, но сейчас Tesla добавляет еще одну производственную смену — Маск назвал причину7 ноября, 20:10 • 31182 просмотра
Фильм «Эбенезер» выйдет в прокат 13 ноября — поможет ли Джонни Деппу роль Скруджа вернуться из опалы7 ноября, 17:29 • 33681 просмотра
Отца Меган Маркл освободили под залог, возле места его проживания усилили охрануVideo7 ноября, 08:57 • 39437 просмотра
Модный дом Balenciaga впервые за 100 лет возглавит женщина — что известно о Мартин Роуз6 ноября, 18:15 • 41032 просмотра
Netflix анонсировал приквел "Очень странных дел" с новыми героями — когда ждатьVideo6 ноября, 16:04 • 38546 просмотра
Актуальное
Отопление
Шахед-136
Кх-59
Техника
Фильм

На фронте за сутки произошло 127 боестолкновений — Генштаб назвал самые горячие направления

Киев • УНН

 • 312 просмотра

российские войска нанесли 57 авиаударов, сбросили 166 КАБов и применили 5888 дронов-камикадзе. Самые ожесточённые бои продолжались на Покровском направлении.

На фронте за сутки произошло 127 боестолкновений — Генштаб назвал самые горячие направления

В течение суток 8 ноября на фронте произошло 127 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес 57 авиационных ударов, сбросил 166 управляемых авиабомб.

Кроме того, привлек для поражения 5888 дронов-камикадзе и осуществил 16252 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск

— говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

В течение суток на Южно–Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших подразделений в районах Радьковки, Волчанских Хуторов, Захаровки и Охримовки.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили три попытки захватчиков продвинуться в районе Лимана.

Один вражеский штурм успешно остановили наши защитники на Краматорском направлении в районе Попасной.

Групповое управление дронами позволило вдвое увеличить доставку грузов на фронте — Минобороны06.11.26, 13:16 • 3020 просмотров

На Константиновском направлении украинские воины отбили девять атак оккупантов в районах Константиновки, Новоселовки и Николаевполья.

Всего 11 боевых столкновений произошло на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Вольное, Новофедоровка и Сергеевка.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 46 оккупантов и 17 — ранено; уничтожены восемь единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система, одна реактивная система залпового огня, 15 единиц специальной техники, семь пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, четыре склада боеприпасов и 30 укрытий врага. Повреждены восемь единиц автомобильной техники, семь артиллерийских систем, восемь единиц специальной техники, 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и 139 укрытий противника. Уничтожены или подавлены 234 беспилотных летательных аппарата различных типов

— рассказали военные.

Пять штурмов противника отбито на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Успешное и Терноватое.

На Северо–Слобожанском, Купянском, Славянском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", — добавили в Генштабе.

Напомним

В октябре Россия потеряла более 54 тысяч военнослужащих убитыми и тяжело ранеными.

2027 год может стать последним годом войны — Коваленко08.11.26, 04:20 • 9790 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине
Украина
Константиновка