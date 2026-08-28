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На фронте за сутки произошло 250 боёв: рф сбросила более 270 авиабомб - Генштаб

Киев • УНН

 • 1698 просмотра

На фронте произошло 250 боестолкновений, россия нанесла 86 авиаударов и сбросила 274 КАБа. Потери противника составили 1630 военнослужащих.

На фронте за сутки произошло 250 боёв: рф сбросила более 270 авиабомб - Генштаб

В течение прошедших суток, 28 августа, на фронте произошло 250 боевых столкновений. Враг нанес 86 авиационных ударов, во время которых сбросил 274 управляемые авиабомбы. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Кроме того, захватчики применили 10602 дрона-камикадзе и осуществили 3396 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 76 — с применением реактивных систем залпового огня.

Артиллерийским обстрелам врага, в частности, подверглись населенные пункты Товстодубово, Бачевск, Безсаловка, Кореньок, Уланово, Горки, Искрисковщина, Малушино, Винторовка, Ястребщина, Журавка, Потаповка, Чуйковка Сумской области; Каменская, Ковпинка Черниговской области. Авиаудару подверглось Товстодубово.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения живой силы противника, пушку и пункт управления БПЛА.

На Северо-Слободожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксированы два штурмовых действия противника. Агрессор осуществил 45 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, два из них — с применением РСЗО.

На Южно-Слободожанском направлении украинские подразделения отбили 12 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Казачья Лопань, Гоптовка, Графское, Рубежное, Старица, Довгенькое, Радьковка, Охримовка, Чугуновка и Захаровка.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

Попытки вклиниться в украинскую оборону были отражены на Лиманском направлении, где оккупанты 11 раз атаковали в направлении населенного пункта Лиман и в районах Нового Мира, Новоселовки, Шейкивки, Чернещины.

На Славянском направлении противник осуществил семь штурмовых действий в районе населенного пункта Кривая Лука и в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики проводили одно наступательное действие в направлении Малиновки.

На Константиновском направлении зафиксировано 35 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Алексеево-Дружковка, Ильиновка, Новоселовка, Русин Яр, Новопавловка, Софиевка, Кучеров Яр и Долгая Балка.

Сорок атак осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Ганновка, Черниговка, Светлое, Васильевка, Сергеевка и в районах Молодецкого, Новоподгороднего, Котлиного, Удачного, Новопавловки.

На Александровском направлении враг осуществил четыре атаки в районах Мирного, Рыбного, Согласия.

На Гуляйпольском направлении оккупанты семь раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Воздвижевка, Красный Колодец, Верхняя Терса и Гуляйпольское.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в районах Малой Токмачки, Новоданиловки и Степногорска.

На Приднепровском направлении враг один раз пытался улучшить свои позиции.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1630 человек. Также уничтожены три танка, 55 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, три средства ПВО, восемь ракет, 16 наземных робототехнических комплексов, 1657 беспилотных летательных аппаратов, 493 единицы автомобильной и две единицы специальной техники врага.

137 из 164 вражеских дронов обезвредили над Украиной за ночь28.08.26, 09:12 • 1764 просмотра

Евгений Устименко

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