137 из 164 вражеских дронов обезвредили над Украиной за ночь
Киев • УНН
Ночью россия запустила по Украине 164 ударных дрона, из которых 137 сбили или подавили силы ПВО. Зафиксированы попадания в 16 локациях.
россия ночью выпустила по Украине 164 дрона, из них 137 сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 28 августа (с 18:00 27 августа) противник атаковал 164 ударными БпЛА типа Shahed (половина из них — реактивные), "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орёл, Брянск, Миллерово — рф, ВОТ Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 137 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 16 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 4 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся около 10 вражеских БпЛА.
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