Киевщина вторые сутки подряд под атакой рф: повреждены 14 складов
Киев • УНН
Киевщина вторые сутки страдает от атак российских БПЛА. Повреждены склады, дома и автомобили, спасатели тушат пожары.
В Киевской области, которая вторые сутки подряд находится под атакой рф, в результате вражеских ударов повреждены 14 складских помещений, спасатели всю ночь и утро ликвидируют последствия российской атаки, сообщили в пятницу глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко и в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Вторые сутки подряд враг терроризирует Киевщину. Это террор против мирных людей. Под ударом вражеских БпЛА — гражданские объекты: частные и многоквартирные дома, складские помещения, автомобили, предприятия. В настоящее время в области повреждены 14 складских помещений, 16 частных домовладений, 3 многоквартирных дома, 16 транспортных средств. Повреждения зафиксированы в Фастовском, Бориспольском, Вышгородском, Броварском и Бучанском районах
В ГСЧС, показав последствия, указали, что спасатели всю ночь и утро ликвидируют последствия вражеской атаки на Киевщине.
"В Бучанском районе чрезвычайники работают на нескольких локациях, где в результате ударов беспилотников возникли пожары складских зданий и автомобилей. На одной из локаций во время работы спасателей зафиксировано повторное попадание беспилотника. После проведения разведки чрезвычайники продолжили работу. Пожар складского здания локализован, продолжаются работы по ликвидации последствий. Также спасатели ликвидировали пожар тринадцати легковых автомобилей. Поврежден многоквартирный жилой дом — взрывной волной выбило окна", — сообщили в ГСЧС.
Спасатели, как отмечается, продолжают работать в условиях постоянной угрозы повторных ударов.
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