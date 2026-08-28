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Київщина другу добу поспіль під атакою рф: пошкоджено 14 складів

Київ • УНН

 • 718 перегляди

Київщина другу добу потерпає від атак російських БпЛА. Пошкоджено склади, будинки й автомобілі, рятувальники гасять пожежі.

Київщина другу добу поспіль під атакою рф: пошкоджено 14 складів

У Київській області, яка другу добу поспіль під атакою рф, ворожими ударами пошкоджено 14 складських приміщень, рятувальники всю ніч та ранок ліквідовують наслідки російської атаки, повідомили у п'ятницю голова Київської ОВА Тимур Ткаченко і у ДСНС України, пише УНН.

Другу добу поспіль ворог тероризує Київщину. Це терор проти мирних людей. Під ударом ворожих БпЛА - цивільні об’єкти: приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення, автомобілі, підприємства. Наразі в області пошкоджено 14 складських приміщень, 16 приватних домоволодінь, 3 багатоквартирні будинки, 16 транспортних засобів. Пошкодження зафіксовані у Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Бучанському районах

- написав Ткаченко у соцмережах.

У ДСНС, показавши наслідки, вказали, що рятувальники всю ніч та ранок ліквідовують наслідки ворожої атаки на Київщині.

"У Бучанському районі надзвичайники працюють на кількох локаціях, де внаслідок ударів безпілотників виникли пожежі складських будівель та автомобілів. На одній із локацій під час роботи рятувальників зафіксовано повторне влучання безпілотника. Після проведення розвідки надзвичайники продовжили роботу. Пожежу складської будівлі локалізовано, тривають роботи з ліквідації наслідків. Також рятувальники ліквідували пожежу тринадцяти легкових автомобілів. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок - вибуховою хвилею вибито вікна", - повідомили у ДСНС.

Рятувальники, як зазначається, продовжують працювати в умовах постійної загрози повторних ударів.

росія знищила сортувальні центри "Нової пошти" у Сумах і на Київщині28.08.26, 08:23 • 1454 перегляди

Юлія Шрамко

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