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росія знищила сортувальні центри "Нової пошти" у Сумах і на Київщині

Київ • УНН

 • 390 перегляди

Унаслідок атаки РФ знищено два сортувальні центри «Нової пошти». Усі працівники живі, клієнтам компенсують оголошену цінність відправлень.

росія знищила сортувальні центри "Нової пошти" у Сумах і на Київщині

рф атакувала і знищила два сортувальні центри "Нової пошти" в Сумах та на Київщині, повідомили в компанії у п'ятницю, пише УНН.

У ніч проти 28 серпня внаслідок масованої ворожої атаки було знищено сортувальні центри Нової пошти в Сумах та на Київщині

- повідомили в "Новій пошті".

За даними компанії, "ворог скинув 4 КАБи на наш термінал в Сумах, пошкодивши також 3 вантажівки. На Київщині ворожий дрон знищив сортувальне депо. Всі співробітники живі".

Наразі триває оцінка наслідків ворожої атаки. "Нова пошта", як повідомляється, компенсує клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень.

росіяни повторно вдарили по "Новій пошті" на Київщині під час ліквідації наслідків першого удару28.08.26, 07:40 • 14854 перегляди

Юлія Шрамко

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