росія знищила сортувальні центри "Нової пошти" у Сумах і на Київщині
Київ • УНН
Унаслідок атаки РФ знищено два сортувальні центри «Нової пошти». Усі працівники живі, клієнтам компенсують оголошену цінність відправлень.
рф атакувала і знищила два сортувальні центри "Нової пошти" в Сумах та на Київщині, повідомили в компанії у п'ятницю, пише УНН.
У ніч проти 28 серпня внаслідок масованої ворожої атаки було знищено сортувальні центри Нової пошти в Сумах та на Київщині
За даними компанії, "ворог скинув 4 КАБи на наш термінал в Сумах, пошкодивши також 3 вантажівки. На Київщині ворожий дрон знищив сортувальне депо. Всі співробітники живі".
Наразі триває оцінка наслідків ворожої атаки. "Нова пошта", як повідомляється, компенсує клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень.
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