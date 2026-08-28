росія знищила сортувальні центри "Нової пошти" у Сумах і на Київщині

рф атакувала і знищила два сортувальні центри "Нової пошти" в Сумах та на Київщині, повідомили в компанії у п'ятницю, пише УНН.

У ніч проти 28 серпня внаслідок масованої ворожої атаки було знищено сортувальні центри Нової пошти в Сумах та на Київщині