росіяни повторно вдарили по "Новій пошті" на Київщині під час ліквідації наслідків першого удару
Київ • УНН
У Святопетрівському росіяни завдали повторних ударів по складу "Нової пошти" під час ліквідації пожежі. Дані про постраждалих уточнюють.
У Святопетрівському на Київщині російські війська повторно атакували складські приміщення "Нової пошти" під час ліквідації пожежі після попереднього удару. Про це 28 серпня повідомив Білогородський сільський голова Антон Овсієнко, пише УНН.
Деталі
Внаслідок першого удару були пошкоджені складські приміщення "Нової пошти" та розташоване поруч виробництво. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється.
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За словами Овсієнка, майже через годину після першого влучання, коли рятувальники працювали на місці та ліквідовували пожежу, по цій самій локації завдали ще два удари.
Рятувальники встигли відійти у безпечніше місце
На місці триває ліквідація наслідків
Наразі у Святопетрівському працюють підрозділи ДСНС, місцева пожежна команда, поліція та комунальні служби. На місці спостерігається значне задимленн
Мешканців Святопетрівського та прилеглих територій закликали зачинити вікна та без потреби не виходити на вулицю. Також людей попросили не наближатися до місця атаки через небезпеку повторних ударів.
28 серпня тимчасово обмежили рух на частині вулиці Київської у напрямку Боярки. Обмеження також діятимуть на частинах вулиць Індустріальної та Чорновола у Святопетрівському.
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