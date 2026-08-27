Окупанти вдарили КАБами по Сумах: є влучання та троє постраждалих

Війська рф вдарили по Сумах керованими авіабомбами. Є влучання як по приватному сектору, так і по цивільній інфраструктурі. Попередньо відомо про трьох постраждалих. Про це повідомив в.о. сумського міського голови Артем Кобзар, передає УНН.

Сьогодні, близько 20:35, ворог завдав ударів керованими авіабомбами по Сумах. За попередньою інформацією, зафіксовано влучання у трьох локаціях міста - у Ковпаківському та Зарічному районах. Є влучання як по приватному сектору, так і по цивільній інфраструктурі. Попередньо відомо про трьох постраждалих. Медики надають їм всю необхідну допомогу - повідомив Кобзар.

За його словами, наразі на місцях тривають пошуково-рятувальні роботи. Працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо

Протягом дня 27 серпня російські війська атакували Україну близько 140 ударними безпілотниками, понад 100 із яких були реактивними. Більшість ворожих дронів противник спрямував у бік Києва.