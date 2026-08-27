Окупанти вдарили КАБами по Сумах: є влучання та троє постраждалих

$44.570.1052.010.08
ukenru
18:55 • 6570 перегляди
Місто може надовго залишитися без світла й тепла через атаки рф - жителів Херсону закликали евакуюватись
Ексклюзив
15:58 • 25819 перегляди
Школи перед 1 вересня: чи загрожує Києву нестача місць для учнів
14:23 • 22100 перегляди
Принц Гаррі та Меган із дітьми повернулися до Великої Британії на "тривалий період" - ЗМІ
27 серпня, 13:27 • 40274 перегляди
Осіння обрізка дерев: коли працювати та які гілки видалятиPhoto
27 серпня, 12:24 • 33042 перегляди
У Непалі та Китаї кількість зниклих безвісти через повені зросла до 1450 людей
27 серпня, 11:55 • 31610 перегляди
Наслідки російського обстрілу Бориспільського району - фоторепортажPhoto
27 серпня, 11:02 • 23523 перегляди
Через російські обстріли затримуються кілька десятків поїздів, пара на понад 10 годин - Укрзалізниця
27 серпня, 10:48 • 36696 перегляди
росіяни 4 КАБами повторно атакували Херсонську ТЕЦ, обладнання знищено - Нафтогаз
27 серпня, 09:50 • 36115 перегляди
У Києві під час повномасштабної війни народилося понад 86 тисяч дітей PhotoVideo
27 серпня, 09:43 • 27356 перегляди
рф планує додаткову мобілізацію на 600 тисяч людей у 2026-2027 роках - розвідка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
1.9м/с
59%
752мм
Популярнi новини
У Харкові зросла кількість постраждалих через удар рф по ТЦ27 серпня, 10:23 • 26921 перегляди
Жертвами повені в Непалі стали вже понад 330 людей, зниклих понад 90027 серпня, 10:37 • 41475 перегляди
Атака рф дронами на Київ: кількість постраждалих зросла до трьохPhoto27 серпня, 10:43 • 13849 перегляди
У Києві наслідки атаки рф зафіксували вже у п'яти районах, зачепило школу27 серпня, 11:55 • 7180 перегляди
Історія та особливості чеської кухні14:09 • 27615 перегляди
Публікації
Школи перед 1 вересня: чи загрожує Києву нестача місць для учнів
Ексклюзив
15:58 • 25831 перегляди
Історія та особливості чеської кухні14:09 • 27747 перегляди
Осіння обрізка дерев: коли працювати та які гілки видалятиPhoto27 серпня, 13:27 • 40282 перегляди
Як правильно запікати у фользі, щоб м’ясо овочі та риба залишалися соковитими27 серпня, 06:59 • 98517 перегляди
Нові правила відстрочки від мобілізації: у Раді хочуть надати її батькам-одинакам26 серпня, 16:14 • 100331 перегляди
Актуальнi люди
Мая Санду
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Прокудін Олександр Сергійович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Молдова
Непал
Реклама
УНН Lite
Руперт Грінт повернеться до ролі Рона Візлі у "Гаррі Поттері", але вже не на екранахPhoto27 серпня, 00:07 • 77619 перегляди
Раян Рейнольдс показав рідкісні фото дітей на день народження Блейк ЛайвліPhoto26 серпня, 22:05 • 61246 перегляди
Стало відомо, від чого померла зірка кантрі Доллі Партон26 серпня, 04:39 • 83989 перегляди
Мадонна показала рідкісні фото своїх доньок-близнючок: якими вони були в дитинствіPhoto26 серпня, 01:06 • 81777 перегляди
"Ви не до кінця розумієте": близькі Панеттьєрі закликали не спекулювати чутками про причину її смерті25 серпня, 23:05 • 82810 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Опалення
Coca-Cola
El País
Золото

Окупанти вдарили КАБами по Сумах: є влучання та троє постраждалих

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Російські війська атакували Суми керованими авіабомбами у трьох локаціях. Попередньо постраждали троє людей, тривають рятувальні роботи.

Окупанти вдарили КАБами по Сумах: є влучання та троє постраждалих

Війська рф вдарили по Сумах керованими авіабомбами. Є влучання як по приватному сектору, так і по цивільній інфраструктурі. Попередньо відомо про трьох постраждалих. Про це повідомив в.о. сумського міського голови Артем Кобзар, передає УНН

Сьогодні, близько 20:35, ворог завдав ударів керованими авіабомбами по Сумах. За попередньою інформацією, зафіксовано влучання у трьох локаціях міста - у Ковпаківському та Зарічному районах. Є влучання як по приватному сектору, так і по цивільній інфраструктурі. Попередньо відомо про трьох постраждалих. Медики надають їм всю необхідну допомогу 

- повідомив Кобзар.

За його словами, наразі на місцях тривають пошуково-рятувальні роботи. Працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо 

Протягом дня 27 серпня російські війська атакували Україну близько 140 ударними безпілотниками, понад 100 із яких були реактивними. Більшість ворожих дронів противник спрямував у бік Києва. 

Павло Башинський

Війна в Україні
Вибухи
Повітряна тривога
Війна в Україні
Україна
Суми
Київ