Оккупанты ударили КАБами по Сумам: есть попадания и трое пострадавших

Войска рф нанесли удар по Сумам управляемыми авиабомбами. Зафиксированы попадания как по частному сектору, так и по гражданской инфраструктуре. Предварительно известно о трех пострадавших. Об этом сообщил и. о. сумского городского головы Артем Кобзарь, передает УНН.

Сегодня, около 20:35, враг нанес удары управляемыми авиабомбами по Сумам. По предварительной информации, зафиксированы попадания в трех локациях города — в Ковпаковском и Заречном районах. Есть попадания как по частному сектору, так и по гражданской инфраструктуре. Предварительно известно о трех пострадавших. Медики оказывают им всю необходимую помощь — сообщил Кобзарь.

По его словам, сейчас на местах продолжаются поисково-спасательные работы. Работают все соответствующие службы.

Напомним

В течение дня 27 августа российские войска атаковали Украину около 140 ударными беспилотниками, более 100 из которых были реактивными. Большинство вражеских дронов противник направил в сторону Киева.