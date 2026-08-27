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Оккупанты ударили КАБами по Сумам: есть попадания и трое пострадавших

Киев • УНН

 • 582 просмотра

Российские войска атаковали Сумы управляемыми авиабомбами в трёх локациях. Предварительно пострадали три человека, продолжаются спасательные работы.

Оккупанты ударили КАБами по Сумам: есть попадания и трое пострадавших

Войска рф нанесли удар по Сумам управляемыми авиабомбами. Зафиксированы попадания как по частному сектору, так и по гражданской инфраструктуре. Предварительно известно о трех пострадавших. Об этом сообщил и. о. сумского городского головы Артем Кобзарь, передает УНН

Сегодня, около 20:35, враг нанес удары управляемыми авиабомбами по Сумам. По предварительной информации, зафиксированы попадания в трех локациях города — в Ковпаковском и Заречном районах. Есть попадания как по частному сектору, так и по гражданской инфраструктуре. Предварительно известно о трех пострадавших. Медики оказывают им всю необходимую помощь 

— сообщил Кобзарь.

По его словам, сейчас на местах продолжаются поисково-спасательные работы. Работают все соответствующие службы.

Напомним 

В течение дня 27 августа российские войска атаковали Украину около 140 ударными беспилотниками, более 100 из которых были реактивными. Большинство вражеских дронов противник направил в сторону Киева. 

Павел Башинский

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