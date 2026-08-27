Оккупанты ударили КАБами по Сумам: есть попадания и трое пострадавших
Киев • УНН
Российские войска атаковали Сумы управляемыми авиабомбами в трёх локациях. Предварительно пострадали три человека, продолжаются спасательные работы.
Войска рф нанесли удар по Сумам управляемыми авиабомбами. Зафиксированы попадания как по частному сектору, так и по гражданской инфраструктуре. Предварительно известно о трех пострадавших. Об этом сообщил и. о. сумского городского головы Артем Кобзарь, передает УНН.
Сегодня, около 20:35, враг нанес удары управляемыми авиабомбами по Сумам. По предварительной информации, зафиксированы попадания в трех локациях города — в Ковпаковском и Заречном районах. Есть попадания как по частному сектору, так и по гражданской инфраструктуре. Предварительно известно о трех пострадавших. Медики оказывают им всю необходимую помощь
По его словам, сейчас на местах продолжаются поисково-спасательные работы. Работают все соответствующие службы.
Напомним
В течение дня 27 августа российские войска атаковали Украину около 140 ударными беспилотниками, более 100 из которых были реактивными. Большинство вражеских дронов противник направил в сторону Киева.