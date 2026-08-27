рф протягом дня атакувала Україну 140 дронами, понад 100 були реактивними
Київ • УНН
Російські війська атакували Україну близько 140 дронами, спрямувавши більшість на Київ. ППО знищила або подавила близько 120 БпЛА.
Протягом дня 27 серпня російські війська атакували Україну близько 140 ударними безпілотниками, понад 100 із яких були реактивними. Більшість ворожих дронів противник спрямував у бік Києва. Про це повідомляє УНН із посиланням на інформацію від Повітряних Сил ЗСУ.
За наявними даними, атака тривала з 07:00 до 19:00. За цей час противник застосував близько 140 ударних БпЛА різних типів.
Деталі
Понад 100 безпілотників, якими окупанти атакували Україну, були реактивними. Основним напрямком удару стала столиця нашої держави.
За попередніми даними, протягом дня українська протиповітряна оборона збила або подавила близько 120 ворожих ударних дронів із приблизно 140 запущених.
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Станом на 19:00 повітряна атака тривала: у повітряному просторі України перебували ще понад 10 реактивних ударних безпілотників.
Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до оголошення відбою.
Нагадаємо
Кількість постраждалих у Києві після атаки рф зросла до чотирьох. Двоє поранених перебувають у стаціонарах медзакладів.