Наслідки російського обстрілу Борисполя - фоторепортаж
Київ • УНН
російські дрони та балістика спричинили пожежі на дев’яти локаціях Бориспільського району. Пошкоджено склади й приватні будинки.
У Бориспільському районі внаслідок нічної атаки російських дронів та балістики спалахнули складські приміщення та приватні будинки. Наслідки обстрілу - у фоторепортажі УНН.
Деталі
Як повідомляв голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, ворог всю ніч атакував Київщину ударними дронами та балістикою. У Бориспільському районі внаслідок атаки виникла пожежа складських приміщень.
У ДСНС зазначали, що у Бориспільському районі рятувальники працюють на 9 локаціях.
Серед них - приватні житлові будинки, складські приміщення та осередки загоряння в екосистемах.
Місцеві Telegram-канали пишуть, що найімовірніше, горять склади Rozetka та Fozzy.
Київщину всю ніч атакували російські дрони й балістика, горять склади27.08.26, 09:00 • 4364 перегляди