Наслідки російського обстрілу Борисполя - фоторепортаж

Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

У Бориспільському районі внаслідок нічної атаки російських дронів та балістики спалахнули складські приміщення та приватні будинки. Наслідки обстрілу - у фоторепортажі УНН.

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Як повідомляв голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, ворог всю ніч атакував Київщину ударними дронами та балістикою. У Бориспільському районі внаслідок атаки виникла пожежа складських приміщень.

У ДСНС зазначали, що у Бориспільському районі рятувальники працюють на 9 локаціях.

Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Серед них - приватні житлові будинки, складські приміщення та осередки загоряння в екосистемах.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що найімовірніше, горять склади Rozetka та Fozzy.

Київщину всю ніч атакували російські дрони й балістика, горять склади