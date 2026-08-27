Последствия российского обстрела Борисполя - фоторепортаж

Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

В Бориспольском районе в результате ночной атаки российских дронов и баллистических ракет загорелись складские помещения и частные дома. Последствия обстрела - в фоторепортаже УНН.

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Как сообщал глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, враг всю ночь атаковал Киевскую область ударными дронами и баллистическими ракетами. В Бориспольском районе в результате атаки возник пожар на складских помещениях.

В ГСЧС отмечали, что в Бориспольском районе спасатели работают на 9 локациях.

Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Среди них - частные жилые дома, складские помещения и очаги возгорания в экосистемах.

Местные Telegram-каналы пишут, что, скорее всего, горят склады Rozetka и Fozzy.

Киевскую область всю ночь атаковали российские дроны и баллистические ракеты, горят склады