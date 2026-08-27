Последствия российского обстрела Борисполя - фоторепортаж
Киев • УНН
Российские дроны и баллистические ракеты вызвали пожары в девяти местах Бориспольского района. Повреждены склады и частные дома.
В Бориспольском районе в результате ночной атаки российских дронов и баллистических ракет загорелись складские помещения и частные дома. Последствия обстрела - в фоторепортаже УНН.
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Как сообщал глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, враг всю ночь атаковал Киевскую область ударными дронами и баллистическими ракетами. В Бориспольском районе в результате атаки возник пожар на складских помещениях.
В ГСЧС отмечали, что в Бориспольском районе спасатели работают на 9 локациях.
Среди них - частные жилые дома, складские помещения и очаги возгорания в экосистемах.
Местные Telegram-каналы пишут, что, скорее всего, горят склады Rozetka и Fozzy.
Киевскую область всю ночь атаковали российские дроны и баллистические ракеты, горят склады27.08.2026, 09:00 • 4316 просмотров