РФ в течение дня атаковала Украину 140 дронами, более 100 из них были реактивными

В течение дня 27 августа российские войска атаковали Украину около 140 ударными беспилотниками, более 100 из которых были реактивными. Большинство вражеских дронов противник направил в сторону Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Воздушных сил ВСУ.

По имеющимся данным, атака продолжалась с 07:00 до 19:00. За это время противник применил около 140 ударных БПЛА различных типов.

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Более 100 беспилотников, которыми оккупанты атаковали Украину, были реактивными. Основным направлением удара стала столица нашего государства.

По предварительным данным, в течение дня украинская противовоздушная оборона сбила или подавила около 120 вражеских ударных дронов из примерно 140 запущенных.

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По состоянию на 19:00 воздушная атака продолжалась: в воздушном пространстве Украины находились еще более 10 реактивных ударных беспилотников.

Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до объявления отбоя.

Напомним

Количество пострадавших в Киеве после атаки рф увеличилось до четырех. Двое раненых находятся в стационарах медицинских учреждений.