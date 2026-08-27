Кількість постраждалих у Києві після атаки рф зросла до чотирьох

У результаті денної атаки рф кількість постраждалих у Києві зросла до чотирьох. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

До чотирьох збільшилася кількість постраждалих у столиці. Двоє поранених перебувають у стаціонарах медзакладів