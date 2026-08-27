Кількість постраждалих у Києві після атаки рф зросла до чотирьох
Київ • УНН
Унаслідок денної атаки рф у Києві постраждали четверо людей. Двоє поранених перебувають у стаціонарах медзакладів.
У результаті денної атаки рф кількість постраждалих у Києві зросла до чотирьох. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
До чотирьох збільшилася кількість постраждалих у столиці. Двоє поранених перебувають у стаціонарах медзакладів
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У Києві наслідки атаки рф фіксують вже у п'яти районах.
Раніше було відомо, що у результаті атаки постраждали троє людей. Двох поранених медики госпіталізували.