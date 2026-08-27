У Києві наслідки атаки рф зафіксували вже у п'яти районах, зачепило школу

У Києві наслідки атаки рф фіксують вже у п'яти районах, повідомив мер столиці Віталій Кличко у соцмережах, пише УНН.

З його слів, до Голосіївського і Печерського додалися Шевченківський, Оболонський і Подільський.

У Шевченківському районі уламки впали ще біля однієї зі шкіл — пошкоджені вікна закладу. В Оболонському районі уламки попадали на території житлової забудови, парку та парковки, а також — гаражного кооперативу. Без займання та постраждалих. У Подільському районі уламки впали на територію дитсадка. А також — на територію біля нежитлової будівлі - написав Кличко.

З його слів, наразі постраждали троє людей. Двох поранених медики госпіталізували.

Атака рф дронами на Київ: кількість постраждалих зросла до трьох