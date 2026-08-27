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У Києві наслідки атаки рф зафіксували вже у п'яти районах, зачепило школу

Київ • УНН

 • 2360 перегляди

Уламки впали біля школи, дитсадка, житлових будинків і гаражів. Постраждали троє людей, двох госпіталізували.

У Києві наслідки атаки рф зафіксували вже у п'яти районах, зачепило школу

У Києві наслідки атаки рф фіксують вже у п'яти районах, повідомив мер столиці Віталій Кличко у соцмережах, пише УНН.

З його слів, до Голосіївського і Печерського додалися Шевченківський, Оболонський і Подільський.

У Шевченківському районі уламки впали ще біля однієї зі шкіл — пошкоджені вікна закладу. В Оболонському районі уламки попадали на території житлової забудови, парку та парковки, а також — гаражного кооперативу. Без займання та постраждалих. У Подільському районі уламки впали на територію дитсадка. А також — на територію біля нежитлової будівлі

- написав Кличко.

З його слів, наразі постраждали троє людей. Двох поранених медики госпіталізували.

Атака рф дронами на Київ: кількість постраждалих зросла до трьох27.08.26, 13:43 • 3296 переглядiв

Юлія Шрамко

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