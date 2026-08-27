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Атака рф дронами на Київ: кількість постраждалих зросла до трьох

Київ • УНН

 • 44 перегляди

У Києві через атаку російських БпЛА постраждали троє людей. Двох чоловіків із осколковими пораненнями госпіталізували.

Атака рф дронами на Київ: кількість постраждалих зросла до трьох

У Києві відомо про вже трьох постраждалих через атаку рф, повідомили у ГУНП в столиці у четвер, пише УНН.

росіяни продовжують завдавати ударів по Києву - від ранку столицю атакували ворожі БпЛА, повідомили у поліції.

Станом на 13:30 відомо про трьох постраждалих у Голосіївському районі. Двох чоловіків, 21 та 31 років, з осколковими пораненнями госпіталізували. Постраждала також 53-річна жінка

- зазначили у поліції.

У Печерському районі уламки ворожого безпілотника, як вказано, впали у лісопарковій зоні, внаслідок чого відбулось загорання трави та дерев. Рятувальники ліквідували пожежу.

Раніше мер повідомляв про двох постраждалих. Також мер повідомляв зокрема, що за однією адресою в Голосіївському районі сталося падіння уламків БпЛА та загоряння покрівлі двоповерхової нежитлової будівлі.

У столиці внаслідок атаки рф постраждала ще одна людина27.08.26, 13:01 • 952 перегляди

Юлія Шрамко

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