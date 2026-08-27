Атака рф дронами на Київ: кількість постраждалих зросла до трьох
Київ • УНН
У Києві через атаку російських БпЛА постраждали троє людей. Двох чоловіків із осколковими пораненнями госпіталізували.
У Києві відомо про вже трьох постраждалих через атаку рф, повідомили у ГУНП в столиці у четвер, пише УНН.
росіяни продовжують завдавати ударів по Києву - від ранку столицю атакували ворожі БпЛА, повідомили у поліції.
Станом на 13:30 відомо про трьох постраждалих у Голосіївському районі. Двох чоловіків, 21 та 31 років, з осколковими пораненнями госпіталізували. Постраждала також 53-річна жінка
У Печерському районі уламки ворожого безпілотника, як вказано, впали у лісопарковій зоні, внаслідок чого відбулось загорання трави та дерев. Рятувальники ліквідували пожежу.
Раніше мер повідомляв про двох постраждалих. Також мер повідомляв зокрема, що за однією адресою в Голосіївському районі сталося падіння уламків БпЛА та загоряння покрівлі двоповерхової нежитлової будівлі.
У столиці внаслідок атаки рф постраждала ще одна людина27.08.26, 13:01 • 952 перегляди