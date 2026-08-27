Атака рф дронами на Київ: кількість постраждалих зросла до трьох

У Києві відомо про вже трьох постраждалих через атаку рф, повідомили у ГУНП в столиці у четвер, пише УНН.

росіяни продовжують завдавати ударів по Києву - від ранку столицю атакували ворожі БпЛА, повідомили у поліції.

Станом на 13:30 відомо про трьох постраждалих у Голосіївському районі. Двох чоловіків, 21 та 31 років, з осколковими пораненнями госпіталізували. Постраждала також 53-річна жінка