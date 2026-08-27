Атака рф дронами на Киев: число пострадавших возросло до трех

В Киеве известно уже о троих пострадавших в результате атаки рф, сообщили в ГУНП в столице в четверг, пишет УНН.

россияне продолжают наносить удары по Киеву — с утра столицу атаковали вражеские БПЛА, сообщили в полиции.

По состоянию на 13:30 известно о троих пострадавших в Голосеевском районе. Двух мужчин, 21 и 31 года, с осколочными ранениями госпитализировали. Пострадала также 53-летняя женщина — отметили в полиции.

В Печерском районе обломки вражеского беспилотника, как указано, упали в лесопарковой зоне, в результате чего произошло возгорание травы и деревьев. Спасатели ликвидировали пожар.

Ранее мэр сообщал о двоих пострадавших. Также мэр сообщал, в частности, что по одному адресу в Голосеевском районе произошло падение обломков БПЛА и возгорание кровли двухэтажного нежилого здания.

В столице в результате атаки рф пострадал еще один человек