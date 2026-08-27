Атака рф дронами на Киев: число пострадавших возросло до трех
Киев • УНН
В Киеве в результате атаки российских БПЛА пострадали три человека. Двух мужчин с осколочными ранениями госпитализировали.
В Киеве известно уже о троих пострадавших в результате атаки рф, сообщили в ГУНП в столице в четверг, пишет УНН.
россияне продолжают наносить удары по Киеву — с утра столицу атаковали вражеские БПЛА, сообщили в полиции.
По состоянию на 13:30 известно о троих пострадавших в Голосеевском районе. Двух мужчин, 21 и 31 года, с осколочными ранениями госпитализировали. Пострадала также 53-летняя женщина
В Печерском районе обломки вражеского беспилотника, как указано, упали в лесопарковой зоне, в результате чего произошло возгорание травы и деревьев. Спасатели ликвидировали пожар.
Ранее мэр сообщал о двоих пострадавших. Также мэр сообщал, в частности, что по одному адресу в Голосеевском районе произошло падение обломков БПЛА и возгорание кровли двухэтажного нежилого здания.
В столице в результате атаки рф пострадал еще один человек27.08.26, 13:01 • 1960 просмотров