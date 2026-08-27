В столице в результате атаки рф пострадал еще один человек
Киев • УНН
В Голосеевском районе Киева беспилотник упал на проезжую часть. По предварительным данным, пострадал один человек.
фото иллюстративное
В Киеве в результате атаки рф пострадал ещё один человек, сообщил в четверг мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.
В Голосеевском районе, в центральной части города, БПЛА упал на проезжую часть дороги. По предварительной информации, один человек пострадал
В Киеве в результате атаки рф есть пострадавший27.08.26, 11:07 • 3214 просмотров