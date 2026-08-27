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В столице в результате атаки рф пострадал еще один человек

Киев • УНН

 • 812 просмотра

В Голосеевском районе Киева беспилотник упал на проезжую часть. По предварительным данным, пострадал один человек.

В столице в результате атаки рф пострадал еще один человек
фото иллюстративное

В Киеве в результате атаки рф пострадал ещё один человек, сообщил в четверг мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.

В Голосеевском районе, в центральной части города, БПЛА упал на проезжую часть дороги. По предварительной информации, один человек пострадал

- написал Кличко.

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Юлия Шрамко

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