В столице в результате атаки рф пострадал еще один человек

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В Киеве в результате атаки рф пострадал ещё один человек, сообщил в четверг мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.

В Голосеевском районе, в центральной части города, БПЛА упал на проезжую часть дороги. По предварительной информации, один человек пострадал - написал Кличко.

В Киеве в результате атаки рф есть пострадавший