У столиці внаслідок атаки рф постраждала ще одна людина
Київ • УНН
У Голосіївському районі Києва безпілотник упав на проїжджу частину. За попередніми даними, постраждала одна людина.
фото ілюстративне
У Києві внаслідок атаки рф постраждала ще одна людина, повідомив у четвер мер столиці Віталій Кличко у соцмережах, пише УНН.
У Голосіївському районі, в центральній частині міста, БпЛА впав на проїжджу частину дороги. За попередньою інформацією, одна людина постраждала
У Києві через атаку рф є постраждалий27.08.26, 11:07 • 3564 перегляди