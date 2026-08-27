У столиці внаслідок атаки рф постраждала ще одна людина

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У Києві внаслідок атаки рф постраждала ще одна людина, повідомив у четвер мер столиці Віталій Кличко у соцмережах, пише УНН.

У Голосіївському районі, в центральній частині міста, БпЛА впав на проїжджу частину дороги. За попередньою інформацією, одна людина постраждала - написав Кличко.

У Києві через атаку рф є постраждалий