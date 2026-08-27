У Києві через атаку рф є постраждалий
Київ • УНН
У Голосіївському районі Києва чоловік дістав поранення під час атаки рф. Йому надають допомогу.
У Києві внаслідок атаки рф є поранений, повідомили у КМВА у четвер, пише УНН.
У Голосіївському районі чоловік отримав поранення. Йому надається допомога
Як уточнив пізніше мер столиці Віталій Кличко, "поранення отримав водій вантажівки".
Нагадаємо
У Києві внаслідок чергової атаки рф дронами є наслідки у двох районах, пошкоджено у тому числі будівлю спортивного комплексу на Печерську.