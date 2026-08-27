Атака рф на Київ зачепила два райони, пошкоджено спорткомплекс на Печерську
Київ • УНН
У Києві під час атаки рф дронами уламки впали у двох районах. Пошкоджено автомобіль і будівлю спортивного комплексу.
У Києві внаслідок чергової атаки рф дронами є наслідки у двох районах, пошкоджено у тому числі будівлю спортивного комплексу, повідомили у четвер мер столиці Віталій Кличко та у КМВА у соцмережах, пише УНН.
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рф продовжила атакувати Київ з ранку. Після 10 години Кличко повідомив, що у столиці працюють сили ППО на тлі ворожих БпЛА над містом.
Згодом Кличко повідомив про пошкодження через ворожу атаку.
"У Голосіївському районі впав ворожий БпЛА. Пошкоджений внаслідок цього автомобіль вже загасили. У Печерському районі уламки впали на нежитловій території. Екстрені служби прямують на місце", - написав мер Києва.
У КМВА уточнили, що "у Печерському районі пошкоджено будівлю спортивного комплексу".
На Київщині через атаку рф двоє постраждалих, серед них дитина27.08.26, 10:17 • 2552 перегляди