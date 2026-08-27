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На Київщині через атаку рф двоє постраждалих, серед них дитина

Київ • УНН

 • 166 перегляди

У Бориспільському районі внаслідок атаки рф постраждали дві жительки, зокрема 15-річна дівчина. Допомогу надали на місці, пошкоджено будинок.

На Київщині через атаку рф двоє постраждалих, серед них дитина

У Київській області відомо про двох постраждалих внаслідок атаки рф, у тому числі дитину, повідомив у четвер голова Київської ОВА Тимур Ткаченко у соцмережах, пише УНН.

Внаслідок ворожої атаки на Київщину травмовано двох жителів Бориспільського району. 15-річній дівчині та 73-річній жінці медичну допомогу надали на місці. Госпіталізації вони не потребують

- написав Ткаченко.

Також, з його слів, пошкоджено приватний будинок.

Київщину всю ніч атакували російські дрони й балістика, горять склади27.08.26, 09:00 • 2064 перегляди

Юлія Шрамко

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