На Київщині через атаку рф двоє постраждалих, серед них дитина
Київ • УНН
У Бориспільському районі внаслідок атаки рф постраждали дві жительки, зокрема 15-річна дівчина. Допомогу надали на місці, пошкоджено будинок.
У Київській області відомо про двох постраждалих внаслідок атаки рф, у тому числі дитину, повідомив у четвер голова Київської ОВА Тимур Ткаченко у соцмережах, пише УНН.
Внаслідок ворожої атаки на Київщину травмовано двох жителів Бориспільського району. 15-річній дівчині та 73-річній жінці медичну допомогу надали на місці. Госпіталізації вони не потребують
Також, з його слів, пошкоджено приватний будинок.
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