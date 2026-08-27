В Киевской области из-за атаки рф пострадали два человека, среди них ребёнок
Киев • УНН
В Бориспольском районе в результате атаки рф пострадали две жительницы, в том числе 15-летняя девушка. Помощь оказали на месте, повреждён дом.
В Киевской области известно о двух пострадавших в результате атаки рф, в том числе о ребенке, сообщил в четверг глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко в соцсетях, пишет УНН.
В результате вражеской атаки на Киевскую область травмированы два жителя Бориспольского района. 15-летней девушке и 73-летней женщине медицинскую помощь оказали на месте. В госпитализации они не нуждаются
Также, по его словам, поврежден частный дом.
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