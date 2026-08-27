Атака рф на Киев затронула два района, повреждён спорткомплекс на Печерске
Киев • УНН
В Киеве во время атаки рф дронами обломки упали в двух районах. Повреждены автомобиль и здание спортивного комплекса.
В Киеве в результате очередной атаки рф дронами есть последствия в двух районах, повреждено в том числе здание спортивного комплекса, сообщили в четверг мэр столицы Виталий Кличко и в КГВА в соцсетях, пишет УНН.
Детали
рф продолжила атаковать Киев с утра. После 10 часов Кличко сообщил, что в столице работают силы ПВО на фоне вражеских БПЛА над городом.
Позже Кличко сообщил о повреждениях в результате вражеской атаки.
"В Голосеевском районе упал вражеский БПЛА. Поврежденный в результате этого автомобиль уже потушили. В Печерском районе обломки упали на нежилой территории. Экстренные службы направляются на место", — написал мэр Киева.
В КГВА уточнили, что "в Печерском районе повреждено здание спортивного комплекса".
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