В Киеве последствия атаки рф зафиксировали уже в пяти районах, задета школа

В Киеве последствия атаки рф зафиксированы уже в пяти районах, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.

По его словам, к Голосеевскому и Печерскому добавились Шевченковский, Оболонский и Подольский.

В Шевченковском районе обломки упали еще возле одной из школ — повреждены окна учреждения. В Оболонском районе обломки падали на территории жилой застройки, парка и парковки, а также — гаражного кооператива. Без возгорания и пострадавших. В Подольском районе обломки упали на территорию детского сада. А также — на территорию возле нежилого здания — написал Кличко.

По его словам, в настоящее время пострадали трое людей. Двоих раненых медики госпитализировали.

Атака рф дронами на Киев: число пострадавших возросло до трех