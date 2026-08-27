В Киеве последствия атаки рф зафиксировали уже в пяти районах, задета школа
Киев • УНН
Обломки упали возле школы, детского сада, жилых домов и гаражей. Пострадали три человека, двоих госпитализировали.
В Киеве последствия атаки рф зафиксированы уже в пяти районах, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.
По его словам, к Голосеевскому и Печерскому добавились Шевченковский, Оболонский и Подольский.
В Шевченковском районе обломки упали еще возле одной из школ — повреждены окна учреждения. В Оболонском районе обломки падали на территории жилой застройки, парка и парковки, а также — гаражного кооператива. Без возгорания и пострадавших. В Подольском районе обломки упали на территорию детского сада. А также — на территорию возле нежилого здания
По его словам, в настоящее время пострадали трое людей. Двоих раненых медики госпитализировали.
Атака рф дронами на Киев: число пострадавших возросло до трех27.08.26, 13:43 • 2822 просмотра