Количество пострадавших в Киеве после атаки рф увеличилось до четырёх
Киев • УНН
В результате дневной атаки рф в Киеве пострадали четыре человека. Двое раненых находятся в стационарах медицинских учреждений.
В результате дневной атаки рф число пострадавших в Киеве возросло до четырех. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
До четырех увеличилось число пострадавших в столице. Двое раненых находятся в стационарах медучреждений
Добавим
В Киеве последствия атаки рф фиксируют уже в пяти районах.
Ранее было известно, что в результате атаки пострадали три человека. Двоих раненых медики госпитализировали.