Количество пострадавших в Киеве после атаки рф увеличилось до четырёх

В результате дневной атаки рф число пострадавших в Киеве возросло до четырех. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

До четырех увеличилось число пострадавших в столице. Двое раненых находятся в стационарах медучреждений - сообщил Кличко.

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В Киеве последствия атаки рф фиксируют уже в пяти районах.

Ранее было известно, что в результате атаки пострадали три человека. Двоих раненых медики госпитализировали.