У Києві за добу оголосили 13 повітряних тривог - це новий антирекорд за час війни

У Києві за добу 27 серпня оголосили 13 повітряних тривог, що стало абсолютним антирекордом за час повномасштабної війни. Про це пише УНН.

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Попередній найвищий показник зафіксували 1 березня 2022 року - тоді в столиці оголошували 12 повітряних тривог протягом доби.

13-та тривога пролунала на тлі масштабної російської атаки на Україну. Упродовж 27 серпня російські війська застосовували ударні безпілотники та ракети, зокрема по Києву та інших регіонах країни.

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У столиці внаслідок російської атаки виникли пожежі та зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Над містом та околицями працювали сили протиповітряної оборони, які відбивали повітряний напад

Таким чином, 27 серпня Київ встановив новий антирекорд за кількістю повітряних тривог за одну добу від початку повномасштабного вторгнення росії.

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