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В Киеве за сутки объявили 13 воздушных тревог — это новый антирекорд за время войны

Киев • УНН

 • 620 просмотра

27 августа в Киеве объявили 13 воздушных тревог — больше всего с начала полномасштабной войны. Город атаковали дроны и ракеты.

В Киеве за сутки объявили 13 воздушных тревог — это новый антирекорд за время войны

В Киеве за сутки 27 августа объявили 13 воздушных тревог, что стало абсолютным антирекордом за время полномасштабной войны. Об этом пишет УНН.

Подробности

Предыдущий самый высокий показатель зафиксировали 1 марта 2022 года — тогда в столице в течение суток объявляли 12 воздушных тревог.

13-я тревога прозвучала на фоне масштабной российской атаки на Украину. В течение 27 августа российские войска применяли ударные беспилотники и ракеты, в частности по Киеву и другим регионам страны.

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В столице в результате российской атаки возникли пожары и зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Над городом и его окрестностями работали силы противовоздушной обороны, которые отражали воздушное нападение

Таким образом, 27 августа Киев установил новый антирекорд по количеству воздушных тревог за одни сутки с начала полномасштабного вторжения россии.

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Степан Гафтко

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