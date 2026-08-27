Россияне атаковали Запорожье дронами: ранены две женщины
Киев • УНН
Ударные дроны повредили дома в частном секторе Запорожья. Раненым женщинам оказывают медицинскую помощь, последствия атаки уточняются.
Российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
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По его словам, вражеские дроны ударили по частному сектору областного центра. В результате атаки повреждены жилые дома.
Ранения получили две женщины. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Другие последствия российской атаки уточняются.
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