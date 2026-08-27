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Россияне атаковали Запорожье дронами: ранены две женщины

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Ударные дроны повредили дома в частном секторе Запорожья. Раненым женщинам оказывают медицинскую помощь, последствия атаки уточняются.

Россияне атаковали Запорожье дронами: ранены две женщины

Российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

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По его словам, вражеские дроны ударили по частному сектору областного центра. В результате атаки повреждены жилые дома.

Ранения получили две женщины. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Другие последствия российской атаки уточняются.

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