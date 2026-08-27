росіяни атакували Запоріжжя дронами: поранені дві жінки
Київ • УНН
Ударні дрони пошкодили будинки у приватному секторі Запоріжжя. Пораненим жінкам надають медичну допомогу, наслідки атаки уточнюють.
російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками, унаслідок чого постраждали дві людини. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
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За його словами, ворожі дрони вдарили по приватному сектору обласного центру. Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки.
Поранень дістали дві жінки. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу.
Інші наслідки російської атаки уточнюються.
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