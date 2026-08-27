росіяни атакували Запоріжжя дронами: поранені дві жінки

російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками, унаслідок чого постраждали дві людини. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

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За його словами, ворожі дрони вдарили по приватному сектору обласного центру. Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки.

Поранень дістали дві жінки. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

Інші наслідки російської атаки уточнюються.

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