Киевская область сегодня подверглась около 30 вражеским атакам: спасатели тушат пожары
Киев • УНН
После ночного удара Киевская область подверглась ещё 28 атакам и 13 повторным обстрелам. Пожары в складских зданиях тушат в трёх местах.
После первого ночного прилёта Киевщина сегодня подверглась ещё 28 повторным вражеским атакам, передаёт УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
С ночи, когда работали спасатели, воздушная тревога звучала 11 раз, более 14 часов, разрывая пространство вокруг. Россияне цинично лишают регион хотя бы минуты покоя.
Для спасателей ликвидация последствий российских обстрелов превратилась в испытание на пределе человеческих возможностей. Пожарные работают в условиях постоянного смертельного риска: снова и снова они вынуждены прерывать тушение из-за угрозы повторных ударов и отходить на безопасное расстояние. Но даже под постоянной прицельной угрозой и после 13 повторных ударов — возвращаются к работе
В ГСЧС добавили, что в настоящее время продолжается тушение пожаров в складских зданиях сразу на трёх локациях, которые вспыхнули из-за подлых повторных обстрелов.
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Несмотря на истощение и прицельную охоту врага, спасатели Киевщины продолжают укрощать пламя.