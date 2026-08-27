Київщина сьогодні зазнала близько 30 ворожих атак: рятувальники гасять пожежі

Після першого нічного прильоту Київщина сьогодні зазнала ще повторно 28 ворожих атак, передає УНН із посиланням на ДСНС.

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Від ночі, коли працювали рятувальники, повітряна тривога лунала 11 разів, понад 14 годин, розриваючи простір навколо. росіяни цинічно позбавляють регіон бодай хвилини спокою.

Для рятувальників ліквідація наслідків російських обстрілів перетворилася на випробування на межі людських можливостей. Вогнеборці працюють в умовах постійного смертельного ризику: раз у раз вони змушені переривати гасіння через загрозу повторних ударів та відходити на безпечну відстань. Але навіть під постійною прицільною загрозою і 13 повторних ударів - повертаються до роботи - йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що наразі триває гасіння пожеж складських будівель одразу на трьох локаціях, які спалахнули через підлі повторні обстріли.

рф протягом дня атакувала Україну 140 дронами, понад 100 були реактивними

Попри виснаження та прицільне полювання ворога, рятувальники Київщини продовжують приборкувати полум'я.