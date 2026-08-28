россияне повторно ударили по «Новой почте» в Киевской области во время ликвидации последствий первого удара
Киев • УНН
В Святопетровском россияне нанесли повторные удары по складу «Новой почты» во время ликвидации пожара. Данные о пострадавших уточняются.
В Святопетровском Киевской области российские войска повторно атаковали складские помещения "Новой почты" во время ликвидации пожара после предыдущего удара. Об этом 28 августа сообщил Белогородский сельский голова Антон Овсиенко, пишет УНН.
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В результате первого удара были повреждены складские помещения "Новой почты" и расположенное рядом производство. Информация о погибших и пострадавших уточняется.
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По словам Овсиенко, почти через час после первого попадания, когда спасатели работали на месте и ликвидировали пожар, по этой же локации нанесли еще два удара.
Спасатели успели отойти в более безопасное место
На месте продолжается ликвидация последствий
В настоящее время в Святопетровском работают подразделения ГСЧС, местная пожарная команда, полиция и коммунальные службы. На месте наблюдается сильное задымление
Жителей Святопетровского и прилегающих территорий призвали закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу. Также людей попросили не приближаться к месту атаки из-за опасности повторных ударов.
28 августа временно ограничили движение на части улицы Киевской в направлении Боярки. Ограничения также будут действовать на участках улиц Индустриальной и Черновола в Святопетровском.
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