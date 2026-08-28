россия уничтожила сортировочные центры "Новой почты" в Сумах и Киевской области
Киев • УНН
В результате атаки РФ уничтожены два сортировочных центра «Новой почты». Все сотрудники живы, клиентам компенсируют объявленную стоимость отправлений.
рф атаковала и уничтожила два сортировочных центра "Новой почты" в Сумах и Киевской области, сообщили в компании в пятницу, пишет УНН.
В ночь на 28 августа в результате массированной вражеской атаки были уничтожены сортировочные центры "Новой почты" в Сумах и Киевской области
По данным компании, "враг сбросил 4 КАБа на наш терминал в Сумах, повредив также 3 грузовика. В Киевской области вражеский дрон уничтожил сортировочное депо. Все сотрудники живы".
В настоящее время продолжается оценка последствий вражеской атаки. "Новая почта", как сообщается, компенсирует клиентам полную объявленную ценность повреждённых отправлений.
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