Кремль выдумывает наступление на Славянск и Краматорск: ISW разоблачил информационную операцию России

Министерство обороны России распространяет преувеличенные заявления о продвижении своих войск в Донецкой области, в частности вблизи Славянска и Краматорска, пытаясь создать впечатление, будто украинская оборона якобы рушится. Однако реальная ситуация на фронте не подтверждает сообщений российского командования. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

Детали

Аналитики обратили внимание, что российское Минобороны заявляет о наступательных операциях вблизи Славянска, Краматорска и Семеновки. В то же время эти населенные пункты расположены далеко за пределами самого дальнего подтвержденного продвижения оккупационных войск.

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По оценке ISW, такие сообщения являются частью систематической информационной кампании кремля, направленной на преувеличение российских успехов и создание ложного представления о ситуации на поле боя.

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Подобные манипуляции аналитики зафиксировали и на других направлениях. В частности, российское командование заявляло о наступлении вблизи Тарасовки и Гавриловки, хотя эти населенные пункты расположены примерно в 16 и 15 км соответственно от самых дальних позиций, до которых, по оценкам ISW, продвинулись российские войска.

На Гуляйпольском направлении оккупанты также сообщали о боевых действиях вблизи населенных пунктов, расположенных примерно в 14–19 км от подтвержденной границы российского продвижения.

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Аналитики обратили внимание, что часть таких заявлений Минобороны РФ публикует в российском мессенджере Max, а не в Telegram. По мнению ISW, это может свидетельствовать о попытке навязать преувеличенную картину успехов прежде всего внутренней российской аудитории.

В то же время в течение 13–14 октября российские войска продолжали атаки на подступах к Славянску и в районе Константиновки, однако аналитики не зафиксировали подтвержденного продвижения на этих участках.

Таким образом, по оценке ISW, кремль пытается представить линию украинской обороны как якобы рушащуюся, хотя имеющиеся доказательства не подтверждают подобных утверждений.

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