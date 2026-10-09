Украинские контратаки в направлении реки Жеребец не дают россиянам развить наступление на Лиман — ISW

Украинские военные продолжают контратаковать на Лиманском направлении в Донецкой области, осложняя российским оккупантам закрепление на занятых позициях. Об этом говорится в отчёте американского Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

Детали

По информации аналитиков, украинские подразделения проводят контратаки в направлении реки Жеребец, пытаясь сдержать продвижение российских войск.

В то же время даже российские военные блогеры признают, что украинские силы создают серьёзные трудности для оккупантов на этом участке фронта.

россияне жалуются на украинские беспилотники

Как отмечает ISW, один из российских провоенных блогеров сообщил, что преимущество украинских военных в применении беспилотников и личном составе мешает российским подразделениям закрепляться на позициях.

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Украинские контратаки также вынуждают оккупантов тратить ресурсы на удержание занятых рубежей вместо дальнейшего наступления.

В то же время аналитики не сообщают о подтверждённом освобождении новых населённых пунктов на этом участке фронта.

Таким образом, основным положительным результатом для ВСУ остаётся срыв попыток российских войск закрепиться и развить наступление вблизи Лимана.

Контрнаступательные действия Украины возле Лимана уже могут создавать проблемы для наступления россиян на Славянск — ISW