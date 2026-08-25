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Произошло более 170 боевых столкновений, противник запустил 6,5 тыс. дронов — Генштаб о ситуации на фронте 25 августа 2026

Киев • УНН

 • 592 просмотра

Российские войска осуществили 173 атаки, запустили 6517 дронов и сбросили 201 управляемую авиабомбу. Наиболее активные бои продолжаются в районе Покровска и Константиновки.

Произошло более 170 боевых столкновений, противник запустил 6,5 тыс. дронов — Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала этих суток на фронте произошло 173 боевых столкновения. Враг запустил 6,5 тыс. дронов и сбросил 201 управляемую авиабомбу, активно действует на Покровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 58 авиационных ударов, сбросил 201 управляемую авиабомбу. Кроме того, привлек для поражения 6517 дронов-камикадзе и осуществил 1965 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск 

- говорится в сводке.

На Северо-Слободожанском и Курском направлениях Силы обороны успешно отбили две атаки противника. Кроме того, враг нанес один авиационный удар с применением четырех управляемых авиабомб и осуществил 65 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности шесть — из реактивных систем залпового огня.

В течение суток на Южно-Слободожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений возле Избицкого, Старицы и Волчанска; одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении сегодня враг предпринял два штурма позиций Сил обороны в направлении населенных пунктов Куриловка и Ковшаровка.

Две попытки захватчиков продвинуться отражены на Лиманском направлении в районе Шийковки; еще одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили одиннадцать попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Дибровы, Кривой Луки и Рай-Александровки;  одно боестолкновение продолжается.

Три вражеских штурма зафиксированы на Краматорском направлении в районе Юрковки.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 22 вражеских штурма вблизи Константиновки, Иллиновки, Долгой Балки, Русиного Яра и Иванополья.

Всего 29 атак враг осуществил на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Светлое, Новый Донбасс, Ганнивка, Белицкое, Шевченко, Мирное, Васильевка, Сергеевка, Удачное, Беляковка, Муравка, Молодецкое, Новопавловка, Грузское и Черниговка.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 48 оккупантов и 24 — ранены; уничтожены один танк, две артиллерийские системы, 20 единиц автомобильной, две единицы специальной техники и 31 укрытие врага. Повреждены пять артиллерийских систем, 10 единиц автомобильной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 102 укрытия противника. Уничтожены или подавлены 371 беспилотный летательный аппарат различных типов.

Три атаки оккупантов отбили наши защитники на Александровском направлении в районах Александровграда и Красногорского.

 На Гуляйпольском направлении зафиксированы три атаки оккупантов в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Белогорье и Красный Криничек.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в районе Павловки.

На Приднепровском направлении штурмовых действий противника не зафиксировано.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Россия за сутки потеряла более 1200 военнослужащих и около 1500 дронов25.08.26, 07:15 • 3636 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Покровск
Славянск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Гуляйполе
Константиновка
Краматорск
Купянск