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В Киеве российский БПЛА уничтожил склад литовской волонтерской организации

Киев • УНН

 • 938 просмотра

В Киеве уничтожен склад Blue/Yellow, хранивший гуманитарную помощь, в результате атаки российского "шахеда". Организация не понесла серьезных потерь и продолжает сбор средств на дроны для ВСУ.

В Киеве российский БПЛА уничтожил склад литовской волонтерской организации

В Киеве один из временных складов гуманитарной помощи общественной организации Blue/Yellow был полностью уничтожен в результате атаки российского беспилотника-"шахеда". Об этом сообщает LRT со ссылкой на пресс-релиз организации, пишет УНН.

Детали

По сообщению организации, этот склад был одним из нескольких, которые Blue/Yellow использует для временного хранения гуманитарной помощи из Литвы перед отправкой на фронт в Украине. На момент удара помещения были практически пусты – там хранились только средства индивидуальной защиты (каски, жилеты) для сотрудников и медиков. Серьезных потерь организация не понесла.

В Украине никто не застрахован от таких нападений. Это повседневная реальность войны. Самое главное, что не пострадали люди. Фонд не понес серьезных потерь, поэтому наша работа не прекращается – мы продолжим собирать средства и отправлять их защитникам Украины

- говорит директор Blue/Yellow Лаура Паукште.

В последнее время Киев почти каждую ночь подвергается массированным российским атакам. Почти каждую ночь начинается с сирен воздушной тревоги, которые непрерывно звучат примерно с 23:00 до самого утра. Представители "Blue/Yellow" подчеркивают, что подобные атаки в очередной раз напоминают о том, в каких условиях борются и живут украинцы, а также о том, насколько важна поддержка этой страны.

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К сожалению, бывает и так. Хотя потери относительно невелики (мы немного предчувствовали, что такое может произойти, и вели себя соответствующим образом), это еще одно мрачное напоминание о том, что происходит в Украине. Blue/Yellow не прекращают свою деятельность. (...) Давайте сохранять спокойствие и продолжать поддержку. Мы с вами, с Украиной, будем до конца

- написал в Facebook один из соучредителей «Blue/Yellow» Йонас Оман.

Сейчас организация продолжает свою летнюю кампанию "Dronatonas", которая имеет целью собрать 1 миллион евро на беспилотники для украинских защитников. Каждый пожертвованный евро направляется на закупку оборудования, способного защитить жизни людей от атак, подобных той, что произошла позапрошлой ночью в Киеве.

С начала вторжения Blue/Yellow закупили для Украины более 5000 беспилотников различных типов. С начала деятельности организации в 2014 году жители Литвы уже пожертвовали Украине через Blue/Yellow 100 миллионов евро.

Дополнение

Российские войска атаковали Константиновку авиабомбами ФАБ-250, повредив учебное заведение и коммунальное предприятие. В Славянске удар БпЛА повредил отель и жилые дома, ранив 75-летнюю женщину.

Павел Зинченко

ОбществоВойна
Славянск
FAB-250
Литва
Украина
Константиновка
Киев