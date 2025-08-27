$41.400.03
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
15:38 • 20500 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 98933 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 65983 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 39204 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 58988 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 47591 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 46439 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 118028 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 123708 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 96963 просмотра
В Сети распространяется фото БПЛА "Герань", который упал вблизи жилых домов Киева

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В Святошинском районе Киева зафиксировано падение российского беспилотника "Герань". Дрон упал во двор девятиэтажного жилого дома, взрыва и повреждений нет.

В Сети распространяется фото БПЛА "Герань", который упал вблизи жилых домов Киева

В столице зафиксировано падение российского беспилотника типа "Герань". Предварительно, в Святошинском районе. Соответствующие фото с места происшествия появились в местных СМИ, передает УНН.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, БПЛА упал во двор девятиэтажного жилого дома. Сейчас на место инцидента направляются экстренные службы.

В Святошинском районе во двор 9-этажного жилого дома упал вражеский БПЛА. Взрыва и повреждений нет

- отметил Кличко.

Напомним

23 августа во время утренней атаки РФ вражеский дрон упал в Соломенском районе столицы вблизи многоэтажного жилого дома. Повреждений и пострадавших нет. На месте работали взрывотехники.

В Киеве российский БПЛА уничтожил склад литовской волонтерской организации03.08.25, 14:30 • 18659 просмотров

Вероника Марченко

Война в УкраинеКиев
Виталий Кличко
Киев