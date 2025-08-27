В Сети распространяется фото БПЛА "Герань", который упал вблизи жилых домов Киева

В столице зафиксировано падение российского беспилотника типа "Герань". Предварительно, в Святошинском районе. Соответствующие фото с места происшествия появились в местных СМИ, передает УНН.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, БПЛА упал во двор девятиэтажного жилого дома. Сейчас на место инцидента направляются экстренные службы.

В Святошинском районе во двор 9-этажного жилого дома упал вражеский БПЛА. Взрыва и повреждений нет - отметил Кличко.

Напомним

23 августа во время утренней атаки РФ вражеский дрон упал в Соломенском районе столицы вблизи многоэтажного жилого дома. Повреждений и пострадавших нет. На месте работали взрывотехники.

В Киеве российский БПЛА уничтожил склад литовской волонтерской организации