В Сети распространяется фото БПЛА "Герань", который упал вблизи жилых домов Киева
Киев • УНН
В Святошинском районе Киева зафиксировано падение российского беспилотника "Герань". Дрон упал во двор девятиэтажного жилого дома, взрыва и повреждений нет.
В столице зафиксировано падение российского беспилотника типа "Герань". Предварительно, в Святошинском районе. Соответствующие фото с места происшествия появились в местных СМИ, передает УНН.
Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, БПЛА упал во двор девятиэтажного жилого дома. Сейчас на место инцидента направляются экстренные службы.
В Святошинском районе во двор 9-этажного жилого дома упал вражеский БПЛА. Взрыва и повреждений нет
Напомним
23 августа во время утренней атаки РФ вражеский дрон упал в Соломенском районе столицы вблизи многоэтажного жилого дома. Повреждений и пострадавших нет. На месте работали взрывотехники.
