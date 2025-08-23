Ранкова атака рф на Київ: поліція показала дрон, який впав
Київ • УНН
У Солом'янському районі Києва впав ворожий дрон поблизу житлового будинку. Пошкоджень та постраждалих немає, вибухотехніки працюють на місці.
Під час ранкової атаки рф ворожий дрон впав у Солом’янському районі столиці поблизу багатоповерхового житлового будинку, повідомили у ГУНП у Києві, показавши фото з місця події, пише УНН.
Деталі
"Вибухотехніки поліції Києва працюють на місці падіння ворожого БпЛА у Солом’янському районі. Уламки безпілотного літального апарату впали поблизу багатоповерхового житлового будинку, пошкоджень та постраждалих немає. Місце падіння тимчасово огороджено для проведення слідчих дій", - ідеться в повідомленні.
Спеціалісти вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група територіального підрозділу документують подію та вилучають рештки.
Доповнення
Мер Віталій Кличко повідомляв, що ворожий дрон, попередньо, впав на дорогу у Києві.
