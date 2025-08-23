Ранкова атака рф на Київ: поліція показала дрон, який впав

$41.220.00
Ексклюзив
07:20 • 9372 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
06:14 • 10170 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
03:30 • 11587 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 8038 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 28746 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 28592 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 23305 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 24759 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24383 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13658 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Популярнi новини
У боях за Україну загинув майстер спорту міжнародного класу Олексій Хабаров23 серпня, 00:49 • 10195 перегляди
Місто петров вал волгоградської області рф зазнало масованої атаки дронів23 серпня, 01:21 • 14146 перегляди
ISW: кремль побоюється зустрічі путіна із Зеленським через внутрішнє виправдання війни в Україні 23 серпня, 01:51 • 10987 перегляди
Дія.Картку вже оформили 806 тисяч українців23 серпня, 03:12 • 11205 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto06:00 • 9638 перегляди
Публікації
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
07:20 • 9350 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto06:00 • 9664 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня03:30 • 11574 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 20457 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 28734 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Кіт Келлог
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Сумська область
Краматорськ
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 23301 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 14753 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 16921 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 19833 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 27569 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
КАБ-500
КАБ-250
Шахед-136
Футбол

Ранкова атака рф на Київ: поліція показала дрон, який впав

Київ • УНН

 • 154 перегляди

У Солом'янському районі Києва впав ворожий дрон поблизу житлового будинку. Пошкоджень та постраждалих немає, вибухотехніки працюють на місці.

Ранкова атака рф на Київ: поліція показала дрон, який впав

Під час ранкової атаки рф ворожий дрон впав у Солом’янському районі столиці поблизу багатоповерхового житлового будинку, повідомили у ГУНП у Києві, показавши фото з місця події, пише УНН.

Деталі

"Вибухотехніки поліції Києва працюють на місці падіння ворожого БпЛА у Солом’янському районі. Уламки безпілотного літального апарату впали поблизу багатоповерхового житлового будинку, пошкоджень та постраждалих немає. Місце падіння тимчасово огороджено для проведення слідчих дій", - ідеться в повідомленні.

Спеціалісти вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група територіального підрозділу документують подію та вилучають рештки.

Доповнення

Мер Віталій Кличко повідомляв, що ворожий дрон, попередньо, впав на дорогу у Києві.

Нічна атака рф дронами: що відомо про наслідки23.08.25, 10:59 • 4120 переглядiв

Анна Мурашко

Війна в УкраїніКиїв
Національна поліція України
Солом'янський район
Віталій Кличко
Безпілотний літальний апарат
Київ