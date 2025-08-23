Утренняя атака РФ на Киев: полиция показала упавший дрон

$41.220.00
Эксклюзив
07:20 • 9008 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
06:14 • 10009 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
03:30 • 11416 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 7852 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 28612 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 28563 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 23247 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 24755 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24377 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 13651 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Популярные новости
Буря на Полтавщине: тысячи людей без света, повреждены дома22 августа, 23:14 • 12828 просмотра
В боях за Украину погиб мастер спорта международного класса Алексей Хабаров23 августа, 00:49 • 10103 просмотра
Город Петров Вал Волгоградской области РФ подвергся массированной атаке дронов23 августа, 01:21 • 14065 просмотра
ISW: кремль опасается встречи путина с Зеленским из-за внутреннего оправдания войны в Украине 23 августа, 01:51 • 10912 просмотра
Дія.Картку уже оформили 806 тысяч украинцев23 августа, 03:12 • 11140 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
07:20 • 9016 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto06:00 • 9516 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа03:30 • 11426 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 20400 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
22 августа, 15:16 • 28617 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 23247 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 14718 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 16886 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 19800 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 27536 просмотра
Утренняя атака РФ на Киев: полиция показала упавший дрон

Киев • УНН

 • 28 просмотра

В Соломенском районе Киева упал вражеский дрон вблизи жилого дома. Повреждений и пострадавших нет, взрывотехники работают на месте.

Утренняя атака РФ на Киев: полиция показала упавший дрон

Во время утренней атаки РФ вражеский дрон упал в Соломенском районе столицы вблизи многоэтажного жилого дома, сообщили в ГУНП в Киеве, показав фото с места происшествия, пишет УНН.

Детали

"Взрывотехники полиции Киева работают на месте падения вражеского БпЛА в Соломенском районе. Обломки беспилотного летательного аппарата упали вблизи многоэтажного жилого дома, повреждений и пострадавших нет. Место падения временно ограждено для проведения следственных действий", - говорится в сообщении.

Специалисты взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа территориального подразделения документируют происшествие и изымают остатки.

Дополнение

Мэр Виталий Кличко сообщал, что вражеский дрон, предварительно, упал на дорогу в Киеве.

Ночная атака рф дронами: что известно о последствиях23.08.25, 10:59 • 4058 просмотров

Анна Мурашко

Национальная полиция Украины
Соломенский район
Виталий Кличко
Беспилотный летательный аппарат
Киев