Утренняя атака РФ на Киев: полиция показала упавший дрон
Киев • УНН
В Соломенском районе Киева упал вражеский дрон вблизи жилого дома. Повреждений и пострадавших нет, взрывотехники работают на месте.
Во время утренней атаки РФ вражеский дрон упал в Соломенском районе столицы вблизи многоэтажного жилого дома, сообщили в ГУНП в Киеве, показав фото с места происшествия, пишет УНН.
Детали
"Взрывотехники полиции Киева работают на месте падения вражеского БпЛА в Соломенском районе. Обломки беспилотного летательного аппарата упали вблизи многоэтажного жилого дома, повреждений и пострадавших нет. Место падения временно ограждено для проведения следственных действий", - говорится в сообщении.
Специалисты взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа территориального подразделения документируют происшествие и изымают остатки.
Дополнение
Мэр Виталий Кличко сообщал, что вражеский дрон, предварительно, упал на дорогу в Киеве.
