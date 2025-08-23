Ворожий дрон впав на дорогу у Києві - мер
Київ • УНН
У Солом'янському районі Києва ворожий безпілотник впав на дорогу. Займання не зафіксовано, екстрені служби направляються на місце події.
Ворожий дрон, попередньо, впав на дорогу у Києві, повідомив у суботу мер міста Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
За попередньою інформацією, в Соломʼянському районі ворожий БпЛА впав на дорогу. Займання немає. Екстрені служби прямують на місце
