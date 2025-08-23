Вражеский дрон упал на дорогу в Киеве - мэр

$41.220.00
47.980.00
ukenru
Эксклюзив
07:20 • 3046 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
06:14 • 4482 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
03:30 • 6452 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 4516 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 26188 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 28155 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 22049 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 24656 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24298 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 13595 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.5м/с
60%
744мм
Популярные новости
Буря на Полтавщине: тысячи людей без света, повреждены дома22 августа, 23:14 • 11267 просмотра
В боях за Украину погиб мастер спорта международного класса Алексей Хабаров23 августа, 00:49 • 6812 просмотра
Город Петров Вал Волгоградской области РФ подвергся массированной атаке дронов23 августа, 01:21 • 12363 просмотра
ISW: кремль опасается встречи путина с Зеленским из-за внутреннего оправдания войны в Украине 23 августа, 01:51 • 8206 просмотра
Дія.Картку уже оформили 806 тысяч украинцев03:12 • 8774 просмотра
публикации
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
07:20 • 3046 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto06:00 • 6302 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа03:30 • 6452 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 19103 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 26188 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Андрій Єрмак
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Днепропетровская область
Краматорск
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 22049 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 13868 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 16102 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 19053 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 26831 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Футбол
Нефть
Шахед 129

Вражеский дрон упал на дорогу в Киеве - мэр

Киев • УНН

 • 796 просмотра

В Соломенском районе Киева вражеский беспилотник упал на дорогу. Возгорание не зафиксировано, экстренные службы направляются на место происшествия.

Вражеский дрон упал на дорогу в Киеве - мэр

Вражеский дрон, предварительно, упал на дорогу в Киеве, сообщил в субботу мэр города Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

По предварительной информации, в Соломенском районе вражеский БпЛА упал на дорогу. Возгорания нет. Экстренные службы направляются на место

- написал Кличко.

В Киеве работают силы ПВО - Кличко23.08.25, 10:10 • 1044 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиев
Соломенский район
Беспилотный летательный аппарат