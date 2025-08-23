Вражеский дрон упал на дорогу в Киеве - мэр
Киев • УНН
В Соломенском районе Киева вражеский беспилотник упал на дорогу. Возгорание не зафиксировано, экстренные службы направляются на место происшествия.
Вражеский дрон, предварительно, упал на дорогу в Киеве, сообщил в субботу мэр города Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
По предварительной информации, в Соломенском районе вражеский БпЛА упал на дорогу. Возгорания нет. Экстренные службы направляются на место
