Ворожий дрон впав у двір житлового будинку в Києві - Кличко

В Святошинському районі в двір житлового будинку, попередньо, впав ворожий дрон, але не вибухнув. На місце прямують екстрені служби, повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

"За попередньою інформацією, в Святошинському районі в двір 9-поверхового житлового будинку впав ворожий БпЛА. Вибуху і пошкоджень немає", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що екстрені служби прямують на місце.

Нагадаємо

З початку доби відбулося 110 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 56 авіаційних ударів, застосувавши 84 керовані авіабомби. Зафіксовано 1647 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3554 артилерійські обстріли.