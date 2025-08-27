$41.400.03
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
15:38 • 16728 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 91763 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 62073 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 35927 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 56474 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
27 серпня, 11:12 • 46144 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 45752 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 114662 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 120609 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
Ворожий дрон впав у двір житлового будинку в Києві - Кличко

Київ • УНН

 • 14 перегляди

У Святошинському районі Києва виявлено ворожий БпЛА, що впав у двір 9-поверхового будинку. Вибуху та пошкоджень немає, екстрені служби прямують на місце.

Ворожий дрон впав у двір житлового будинку в Києві - Кличко

В Святошинському районі в двір житлового будинку, попередньо, впав ворожий дрон, але не вибухнув. На місце прямують екстрені служби, повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

"За попередньою інформацією, в Святошинському районі в двір 9-поверхового житлового будинку впав ворожий БпЛА. Вибуху і пошкоджень немає", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що екстрені служби прямують на місце.

Нагадаємо

З початку доби відбулося 110 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 56 авіаційних ударів, застосувавши 84 керовані авіабомби. Зафіксовано 1647 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3554 артилерійські обстріли.

Павло Башинський

Віталій Кличко
Україна
