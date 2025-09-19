Уламки ворожого БпЛА впали у кількох районах Києва, пошкоджено тролейбусну мережу
Київ • УНН
Уламки ворожого БпЛА, що атакував Київ 19 вересня, впали у кількох локаціях столиці. Пошкоджено тролейбусну мережу, постраждалих попередньо немає.
Уламки ворожого БпЛА, що атакував Київ у ніч на п'ятницю, 19 вересня, впали у кількох локаціях столиці. Про це повідомив керівник київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує УНН.
Деталі
За його словами, за попередніми даними обійшлося без постраждалих.
Маємо падіння уламків збитого БпЛА попередньо на кількох локаціях. Зокрема, на проїжджу частину в Шевченківському районі. Пошкоджено тролейбусну мережу
Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за попередньою інформацією, падіння й вибух БпЛА сталися в Соломʼянському районі столиці.
Нагадаємо
У ніч на 19 вересня Київ атакували ворожі дрони.
