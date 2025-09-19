Обломки вражеского БПЛА упали в нескольких районах Киева, повреждена троллейбусная сеть
Киев • УНН
Обломки вражеского БПЛА, атаковавшего Киев 19 сентября, упали в нескольких локациях столицы. Повреждена троллейбусная сеть, пострадавших предварительно нет.
Обломки вражеского БПЛА, атаковавшего Киев в ночь на пятницу, 19 сентября, упали в нескольких локациях столицы. Об этом сообщил руководитель киевской ОВА Тимур Ткаченко, информирует УНН.
Детали
По его словам, по предварительным данным обошлось без пострадавших.
Имеем падение обломков сбитого БПЛА предварительно на нескольких локациях. В частности, на проезжую часть в Шевченковском районе. Повреждена троллейбусная сеть
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по предварительной информации, падение и взрыв БПЛА произошли в Соломенском районе столицы.
Напомним
В ночь на 19 сентября Киев атаковали вражеские дроны.
